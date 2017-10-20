Родня ищет пропавшую после смертельного ДТП в Харькове женщину

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Харьков, 20 октября. Родственники женщины рассказали украинским СМИ об ее исчезновении после крупного ДТП в Харькове.

Как пишут СМИ на Украине, женщина разговаривала по телефону и стояла на перекрестке, где произошло ДТП. По словам родственников, в телефоне послышался шум, а потом трубку взял мужчина, который сообщил об аварии и многочисленных погибших.

На месте крупной аварии родные нашли лишь сумку женщины. В списке жертв и пострадавших ее фамилии также нет.

Напомним, внедорожник в Харькове проехал на красный свет светофора, столкнулся с другой машиной, перевернулся и вылетел на тротуар. Погибли шесть человек, пострадали пятеро. За рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка.