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Общество
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Украина
Родня ищет пропавшую после смертельного ДТП в Харькове женщину
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    Родня ищет пропавшую после смертельного ДТП в Харькове женщину

    9:51  20 Октября 2017
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    Родня ищет пропавшую после смертельного ДТП в Харькове женщину

    Харьков, 20 октября. Родственники женщины рассказали украинским СМИ об ее исчезновении после крупного ДТП в Харькове.

    Как пишут СМИ на Украине, женщина разговаривала по телефону и стояла на перекрестке, где произошло ДТП. По словам родственников, в телефоне послышался шум, а потом трубку взял мужчина, который сообщил об аварии и многочисленных погибших.

    На месте крупной аварии родные нашли лишь сумку женщины. В списке жертв и пострадавших ее фамилии также нет.

    Напомним, внедорожник в Харькове проехал на красный свет светофора, столкнулся с другой машиной, перевернулся и вылетел на тротуар. Погибли шесть человек, пострадали пятеро. За рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка. 

    Родня ищет пропавшую после смертельного ДТП в Харькове женщину

    Автор: Алия Садыкова
    #дтп #харьков
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