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«Народные инспекторы» могут появиться на российских дорогах
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    «Народные инспекторы» могут появиться на российских дорогах

    10:00  20 Октября 2017
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    «Народные инспекторы» могут появиться на российских дорогах

    Москва, 20 октября. В Госдуму внесен законопроект о «народных инспекторах».

    Граждане смогут фиксировать ряд нарушений ПДД с помощью смартфонов, на основании чего компетентные органы будут выписывать штрафы виновным. Внедрение института «народных депутатов» поможет повысить безопасность движения, сообщается на сайте правительства РФ.

    Передать информацию о нарушении можно будет через портал государственных услуг.

    Проект закона был одобрен на заседании правительства РФ 5 октября 2017 года.

    Напомним, с 2015 года в Москве работает приложение «Помощник Москвы», которое позволяет бдительным гражданам фиксировать нарушения ПДД и передавать эту информацию в ГИБДД.

    Автор: Юлия Кошкина
    #дороги #пдд #авто #правила #законы
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