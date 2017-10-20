«Народные инспекторы» могут появиться на российских дорогах

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Москва, 20 октября. В Госдуму внесен законопроект о «народных инспекторах».

Граждане смогут фиксировать ряд нарушений ПДД с помощью смартфонов, на основании чего компетентные органы будут выписывать штрафы виновным. Внедрение института «народных депутатов» поможет повысить безопасность движения, сообщается на сайте правительства РФ.

Передать информацию о нарушении можно будет через портал государственных услуг.

Проект закона был одобрен на заседании правительства РФ 5 октября 2017 года.

Напомним, с 2015 года в Москве работает приложение «Помощник Москвы», которое позволяет бдительным гражданам фиксировать нарушения ПДД и передавать эту информацию в ГИБДД.