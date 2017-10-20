МИД РФ усомнился в намерении экспертов ОЗХО посетить авиабазу «Шайрат» в Сирии

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Москва, 20 октября. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что эксперты ОЗХО никогда не посещали авиабазу Шайрат и, похоже, не собираются этого делать.

«Нет, эксперты ОЗХО никогда не посещали (базу Шайрат) и, похоже, не собираются», — заявил он в интервью журналистам.

По его словам, Москва не считает качественным расследование о химическом оружии в Сирии, которое проводит совместный механизм ОЗХО-ООН.

Отметим, что Соединенные Штаты, не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование и не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

Ранее государственный департамент впервые признал, что боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которые возглавляют террористы запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1, используют химическое оружие.

1 Организация запрещена на территории РФ.