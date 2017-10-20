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Актер Дольф Лундгрен о Путине: Думаю, что он крутой
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    Актер Дольф Лундгрен о Путине: Думаю, что он крутой

    12:00  20 Октября 2017
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    Актер Дольф Лундгрен о Путине: Думаю, что он крутой

    Лос-Анджелес, 20 октября. Президент России Владимир Путин отлично справляется со своими обязанностями, заявил голливудский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен.

    Лундгрену нередко достаются роли русских злодеев. Например, телезрители хорошо запомнили его по роли Ивана Драго в боксерском фильме «Рокки-4».

    В США вновь набирает популярность тема противостояния с Россией. Ведущий Эмиль Перссон в своей передаче Fördomspodden спросил артиста, отразится ли это на его карьере, и что актер думает на самом деле о российском президенте.

    «Думаю, Путин  — хороший российский президент, — признался Лундгрен. — Повезло, что он следит за этой страной, потому что если бы на его месте сидел какой-нибудь слабак, то кто знает, как бы все повернулось. У них ведь не менее пяти тысяч ядерных боеголовок, и ясно, что нужен кто-то, кто будет следить за чертовым порядком. А он с этим неплохо справляется».

    Актер пояснил, что США всегда нужен «плохой парень». В своем стремлении найти антагониста, США стирают границы и готовы представить его как в виде боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ), так и в виде России.

    Он подтвердил, что в настоящее время в Голливуде готовят новый фильм, где снова появится Иван Драго, но уже со своим сыном.

    Ведущий поинтересовался, ценит ли Лундгрен Путина.

    «Да, черт побери, я думаю, что он крутой, — цитирует его ответ «ИноСМИ» со ссылкой на Cafe. — Понятно, что иногда приходится от кого-то избавляться то там, то здесь. Но я хочу сказать, что ЦРУ тоже пускает людей в расход, только, может, поаккуратнее. Об этом не так много разговоров».

    Актер Дольф Лундгрен о Путине: Думаю, что он крутой

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #россия #сша #голливуд #рокки #лундгрен
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