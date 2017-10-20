Несколько десятков митингующих провели ночь в палатках у Рады в Киеве

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Киев, 20 октября. Несколько десятков человек провели ночь в палаточном городке у здания Верховной рады Украины в Киеве. Как стало известно, большинство из них разочарованы организацией мероприятия.

В пятницу утром в палаточном городке находятся несколько десятков человек, на полевой кухне они готовят еду. Заметно, что по сравнению с предыдущими днями число протестующих значительно сократилось, при этом не уменьшилось количество палаток.

По словам протестующих, организаторы акции собираются перенести палаточный городок в Мариинский парк, расположенный недалеко от здания украинского парламента. Митингующие также отметили, что разочаровались в организации акции протеста.

Сейчас обстановка в правительственном квартале спокойная, здание парламента усиленно охраняют сотни бойцов Национальной гвардии и полицейских, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Ранее народный депутат от фракции «Самопомощь» Егор Соболев сообщил, что участники акции протеста у здания Рады объявят дальнейший план своих действий в пятницу.