Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Внук Брежнева подал в суд за использование фото деда в рекламе авторучки
Украина
Несколько десятков митингующих провели ночь в палатках у Рады в Киеве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Несколько десятков митингующих провели ночь в палатках у Рады в Киеве

    9:49  20 Октября 2017
    96

    Несколько десятков митингующих провели ночь в палатках у Рады в Киеве

    Киев, 20 октября. Несколько десятков человек провели ночь в палаточном городке у здания Верховной рады Украины в Киеве. Как стало известно, большинство из них разочарованы организацией мероприятия.

    В пятницу утром в палаточном городке находятся несколько десятков человек, на полевой кухне они готовят еду. Заметно, что по сравнению с предыдущими днями число протестующих значительно сократилось, при этом не уменьшилось количество палаток.

    По словам протестующих, организаторы акции собираются перенести палаточный городок в Мариинский парк, расположенный недалеко от здания украинского парламента. Митингующие также отметили, что разочаровались в организации акции протеста.

    Сейчас обстановка в правительственном квартале спокойная, здание парламента усиленно охраняют сотни бойцов Национальной гвардии и полицейских, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

    Ранее народный депутат от фракции «Самопомощь» Егор Соболев сообщил, что участники акции протеста у здания Рады объявят дальнейший план своих действий в пятницу.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #киев #украина #верховная рада #митинг
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        6:59   20 Октября 2017
        1577
        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        20:12   19 Октября 2017
        218
        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        18:57   19 Октября 2017
        729
        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        17:01   19 Октября 2017
        186