Tesla отзывает более двух тысяч кроссоверов Model X в Китае из-за проблем с сидениями

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Пекин, 20 октября. Американский автопроизводитель Tesla отзывает почти 2,3 тысячи автомобилей Model X из-за проблем со складывающимися задними сиденьями.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, отзыву подлежат автомобили, выпущенные с 28 октября 2016 по 16 августа 2017 года. На территории страны устранением неисправности займется представительство Tesla в Пекине. Дефект также будет устранен и у машин, находящихся на складах автодилеров.

Напомним, Tesla 12 октября объявила об отзыве порядка 11 тысяч электрокаров Model X по всему миру из-за проблем со складными задними сиденьями.