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Весь мир
Tesla отзывает более двух тысяч кроссоверов Model X в Китае из-за проблем с сидениями
Весь мир
Tesla отзывает более двух тысяч кроссоверов Model X в Китае из-за проблем с сидениями
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    Tesla отзывает более двух тысяч кроссоверов Model X в Китае из-за проблем с сидениями

    9:31  20 Октября 2017
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    Tesla отзывает более двух тысяч кроссоверов Model X в Китае из-за проблем с сидениями

    Пекин, 20 октября. Американский автопроизводитель Tesla отзывает почти 2,3 тысячи автомобилей Model X из-за проблем со складывающимися задними сиденьями.

    Как сообщило Центральное телевидение Китая, отзыву подлежат автомобили, выпущенные с 28 октября 2016 по 16 августа 2017 года. На территории страны устранением неисправности займется представительство Tesla в Пекине. Дефект также будет устранен и у машин, находящихся на складах автодилеров.

    Напомним, Tesla 12 октября объявила об отзыве порядка 11 тысяч электрокаров Model X по всему миру из-за проблем со складными задними сиденьями. 

    Автор: Юлия Кошкина
    #tesla #авто
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