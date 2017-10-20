Кассиров Московского метрополитена оденут в новую форму до конца года

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Москва, 20 октября. До конца года все кассиры московского метро получат новую форму. Сотрудники 66 станций уже переоделись в новую форму.

Рабочие костюмы выполнены в официальной цветовой гамме Московского метрополитена, сообщает «Вечерняя Москва».

Женщины-кассиры будут носить красные жакеты с серым воротником, серые юбки и брюки, красные жилеты и головные уборы, ярко-красные шейные платки и белые рубашки в двух видах – с коротким и длинным рукавом. На всех предметах одежды – фирменный логотип метро. Также сотрудники должны носить бейджи с указанием имени, фамилии, отчества и должности.

На данный момент выдано 280 комплектов одежды, до конца года планируют выдать еще три тысячи, сообщают представители Московского метрополитена.

Кроме того, московское метро вводит единые требования к оформлению торговых павильонов и киосков и к внешнему виду продавцов.

Напомним, также Московский метрополитен обновляет подвижные составы. Так, инновационные поезда «Москва» запускают на Таганско-Краснопресненской линии.