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Кассиров Московского метрополитена оденут в новую форму до конца года
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    Кассиров Московского метрополитена оденут в новую форму до конца года

    9:54  20 Октября 2017
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    Кассиров Московского метрополитена оденут в новую форму до конца года

    Москва, 20 октября. До конца года все кассиры московского метро получат новую форму. Сотрудники 66 станций уже переоделись в новую форму.

    Рабочие костюмы выполнены в официальной цветовой гамме Московского метрополитена, сообщает «Вечерняя Москва».

    Женщины-кассиры будут носить красные жакеты с серым воротником, серые юбки и брюки, красные жилеты и головные уборы, ярко-красные шейные платки и белые рубашки в двух видах – с коротким и длинным рукавом. На всех предметах одежды – фирменный логотип метро. Также сотрудники должны носить бейджи с указанием имени, фамилии, отчества и должности.

    На данный момент выдано 280 комплектов одежды, до конца года планируют выдать еще три тысячи, сообщают представители Московского метрополитена.

    Кроме того, московское метро вводит единые требования к оформлению торговых павильонов и киосков и к внешнему виду продавцов.

    Напомним, также Московский метрополитен обновляет подвижные составы. Так, инновационные поезда «Москва» запускают на Таганско-Краснопресненской линии.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #метро #транспорт #форма
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