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Происшествия
Туристический автобус столкнулся с грузовиком в Турции: более 20 пострадавших
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    Туристический автобус столкнулся с грузовиком в Турции: более 20 пострадавших

    9:31  20 Октября 2017
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    Туристический автобус столкнулся с грузовиком в Турции: более 20 пострадавших

    Анкара, 20 октября. В Турции автобус с туристами столкнулся с грузовиком. Количество пострадавших исчисляется десятками.

    Инцидент произошел на западе страны — в провинции Афьонкарахисар, в районе уезда Султандаг. Туристический автобус попал в аварию, столкнувшись с грузовиков.

    На место ДТП оперативно приехали кареты скорой помощи. По информации источников в медицинских кругах, число пострадавших превышает 20 человек.

    Туристический автобус столкнулся с грузовиком в Турции: более 20 пострадавших

    Ранее сообщалось о том, что автомобиль наехал на пешеходов в японском городе Мусасино. Шесть человек пострадали. Правоохранительные органы на данный момент изучают обстоятельства произошедшего.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #турция #туристы #дтп #авария #автобус #грузовик
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