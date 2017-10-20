Туристический автобус столкнулся с грузовиком в Турции: более 20 пострадавших

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Анкара, 20 октября. В Турции автобус с туристами столкнулся с грузовиком. Количество пострадавших исчисляется десятками.

Инцидент произошел на западе страны — в провинции Афьонкарахисар, в районе уезда Султандаг. Туристический автобус попал в аварию, столкнувшись с грузовиков.

На место ДТП оперативно приехали кареты скорой помощи. По информации источников в медицинских кругах, число пострадавших превышает 20 человек.

Ранее сообщалось о том, что автомобиль наехал на пешеходов в японском городе Мусасино. Шесть человек пострадали. Правоохранительные органы на данный момент изучают обстоятельства произошедшего.