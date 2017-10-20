Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Петербуржец зарезал собутыльника и лег рядом спать
Происшествия
Петербуржец зарезал собутыльника и лег рядом спать
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Петербуржец зарезал собутыльника и лег рядом спать

    9:23  20 Октября 2017
    48

    Петербуржец зарезал собутыльника и лег рядом спать

    Санкт-Петербург, 20 октября. В квартире в спальном районе Петербурга пьяный мужчина нанес собутыльнику ножевые ранения и лег спать напротив, сообщает источник ФАН.

    Инцидент произошел 19 октября. Обращение в полицию поступило от неизвестного, который представился знакомым хозяев квартиры. По его словам, проходя мимо двери, он заметил, что она приоткрыта и заглянул. В квартире он увидел двух мужчин, лежащих напротив друг друга. Один, в состоянии алкогольного опьянения, спал с ножом в руках. Другой на вид был уже мертв, на животе у него была кровь.

    Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в квартире труп 49-летнего мужчины с двумя ножевыми ранениями брюшной полости. Второй мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

    По предварительным данным следствия, убийца находился в гостях, где вместе с хозяином квартиры распивал алкогольные напитки. После возникшей ссоры задержанный напал на него с ножом.

    В настоящее время проводится дополнительная проверка, устанавливаются возможные свидетели и очевидцы.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #алкоголь #убийство #криминал
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        6:59   20 Октября 2017
        1459
        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        20:12   19 Октября 2017
        194
        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        18:57   19 Октября 2017
        693
        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        17:01   19 Октября 2017
        173