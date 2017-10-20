Петербуржец зарезал собутыльника и лег рядом спать

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Санкт-Петербург, 20 октября. В квартире в спальном районе Петербурга пьяный мужчина нанес собутыльнику ножевые ранения и лег спать напротив, сообщает источник ФАН.

Инцидент произошел 19 октября. Обращение в полицию поступило от неизвестного, который представился знакомым хозяев квартиры. По его словам, проходя мимо двери, он заметил, что она приоткрыта и заглянул. В квартире он увидел двух мужчин, лежащих напротив друг друга. Один, в состоянии алкогольного опьянения, спал с ножом в руках. Другой на вид был уже мертв, на животе у него была кровь.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в квартире труп 49-летнего мужчины с двумя ножевыми ранениями брюшной полости. Второй мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По предварительным данным следствия, убийца находился в гостях, где вместе с хозяином квартиры распивал алкогольные напитки. После возникшей ссоры задержанный напал на него с ножом.

В настоящее время проводится дополнительная проверка, устанавливаются возможные свидетели и очевидцы.