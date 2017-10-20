Один из худших лидеров США: опрос показал, что американцы думают о Трампе

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Вашингтон, 20 октября. Американский лидер Дональд Трамп может остаться в памяти как один из самых плохих президентов в истории страны, полагают чуть меньше половины (42%) граждан США.

Так, компания Marist Poll провела опрос, по результатам которого выяснилось, что только один из пяти американцев (19%) считает, что Трампа будут считать средним президентом. Лишь 7% опрошенных уверены, что его будут воспринимать как лучшего президента в американской истории или как президента уровня выше среднего (11%).

По словам представителя компании Ли M. Мирингоффа, «по истечении значительного времени первого года президентства не слишком выдающийся рейтинг Дональда Трампа понизил ожидания, касающиеся того, как история будет его судить».

Напомним, обновленный рейтинг 400 самых богатых людей в США свидетельствует о том, что состояние президента США за год уменьшилось на $600 млн и составляет $3,1 млрд.