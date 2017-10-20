Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Петербуржец зарезал собутыльника и лег рядом спать
Весь мир
Один из худших лидеров США: опрос показал, что американцы думают о Трампе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Один из худших лидеров США: опрос показал, что американцы думают о Трампе

    9:23  20 Октября 2017
    36

    Один из худших лидеров США: опрос показал, что американцы думают о Трампе

    Вашингтон, 20 октября. Американский лидер Дональд Трамп может остаться в памяти как один из самых плохих президентов в истории страны, полагают чуть меньше половины (42%) граждан США. 

    Так, компания Marist Poll провела опрос, по результатам которого выяснилось, что только один из пяти американцев (19%) считает, что Трампа будут считать средним президентом. Лишь 7% опрошенных уверены, что его будут воспринимать как лучшего президента в американской истории или как президента уровня выше среднего (11%).

    По словам представителя компании Ли M. Мирингоффа, «по истечении значительного времени первого года президентства не слишком выдающийся рейтинг Дональда Трампа понизил ожидания, касающиеся того, как история будет его судить».

    Напомним, обновленный рейтинг 400 самых богатых людей в США свидетельствует о том, что состояние президента США за год уменьшилось на $600 млн и составляет $3,1 млрд.

    Автор: Тимур Румянцев
    #сша #трамп
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        6:59   20 Октября 2017
        1461
        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        20:12   19 Октября 2017
        194
        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        18:57   19 Октября 2017
        695
        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        17:01   19 Октября 2017
        173