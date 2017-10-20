Шесть человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Японии

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Токио, 20 октября. Автомобиль наехал на пешеходов в японском городе Мусасино. Как передает агентство «Киодо», машина протаранила толпу пешеходов в префектуре Токио.

По предварительным данным, пострадали по меньшей мере шесть человек. Информации о тяжести травм пока нет.

Полиция выясняет детали инцидента.

Напомним как писала Газета.ru, в июне 2017 года один человек погиб и 20 пострадали в ДТП с автобусом в Японии. Туристический автобус, который перевозил около 40 человек, в японской префектуре Аити попал в дорожно-транспортное происшествие, столкнувшись с легковым автомобилем.