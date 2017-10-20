Украина занялась рейдерством на государственном уровне. Колонка Алексея Рылеева

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Хозяйственный суд Киева удовлетворил 19 октября ходатайство Антимонопольного комитета Украины и Министерства юстиции, изменив способ исполнения судебного решения относительно взыскания с «Газпрома» штрафа в 171 млрд гривен (около 6,6 млрд долларов). «Проще говоря, если до сих пор можно было взыскать только средства «Газпрома», размещенные в банках, то теперь взыскание распространяется на все имущество должника», — пояснил в Facebook министр юстиции Украины Павел Петренко.

Это финал дела, открытого украинскими властями против российской газовой компании в конце 2015 года. 24 декабря 2015 года Антимонопольный комитет признал «Газпром» виновным в злоупотреблении монопольным положением на рынке транзита природного газа по территории Украины в 2009-2015 годах и назначил ему штраф в размере 86 млрд гривен (около 3,3 млрд. долларов). Спустя год решением Хозяйственного суда Киева штраф был увеличен на 100% за счет пени за неуплату присужденного ранее штрафа. Все попытки «Газпрома» оспорить эти решения в украинских судах были отклонены.

После этого исполнительные инстанции Украины предприняли меры к аресту имущества российской кампании. Из документации «Газпрома»: «12 мая 2017 года ПАО «Газпром» получило через представительство ПАО «Газпром» в Киеве постановления департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины об открытии исполнительного производства на сумму 189 125 млн украинских гривен (по курсу на 31 марта 2017 года — 394 687 млн рублей), включая сумму исполнительного сбора 17 193 млн украинских гривен (по курсу на 31 марта 2017 года — 35 881 млн рублей), и наложении ареста на принадлежащие ПАО «Газпром» акции АО «Газтранзит».

Последняя из компаний — украинская, доля в которой была приобретена «Газпромом» еще до Евромайдана и стоимость которых составляет около 232 млн рублей. Собственно, кроме этих акций «Газтранзита» и транзитного газа в трубах на территории Украины у российской компании и нет иной собственности в соседней стране. Отсюда, очевидно, и действия по возможности ареста украинским Минюстом любого имущества «Газпрома».

Что дальше? За прошедший год мы уже наблюдали бандитские действия «Национального корпуса», замуровывавшего входы в отделения «Сбербанка» сначала в Киеве, а затем и во всех крупных городах Украины. 14 октября на съезде партии ее вождь Андрей Билецкий заявил о расширении начатой борьбы с российским бизнесом: «Есть огромное количество компаний, которые непосредственно влияют на экономику Украины. Они должны понемногу убавлять свой вес в нашей экономике. Поэтому создан так называемый «черный список». Он понемногу наполняется, и когда будет окончательно наполнен, мы перейдем к практическим действиям. Это будут не только блокирования, это будут не только силовые действия. Это будут действия на законодательном уровне. Это будут предложения урегулировать эту проблему и ослабить российское влияние на украинскую экономику в законодательном поле. Но, безусловно, мы не отказываемся и от прямого действия, такого, как было во время кампании против российских государственных банков на Украине».

Билецкий — депутат Верховной рады Украины, почетный командир полка Национальной гвардии (структура МВД). Его близкий друг и командир штаба «Азова» в 2014 году Вадим Троян с начала этого года занимает пост заместителя министра внутренних дел Украины. Так что это не просто проделки маргиналов, это целенаправленная рейдерская компания по «отжатию» миллиардного бизнеса российских компаний, где сочетаются как решения судов, так и действия уличных громил-молодчиков, поощряемых полицией.

Каким будет ответ России? Ответом за прошедшие годы было накачивание украинских «дочек» российских банков, которые ныне пытаются продать по любой цене, деньгами для докапитализации. Попытки договориться с местными бизнесменами, которые на практике и контролируют вооруженные отряды боевиков, не принесли ничего, кроме потерь денег и времени. Любые действия такого рода украинские «атаманы» в типичном духе дикарей воспринимают как проявление слабости.

Ответом России должен быть симметричный удар по собственности украинских компаний на территории нашей страны. Недопустима ситуация, когда одни и те же люди держат бизнес в нашей стране, получают прибыли, а затем вкладывают часть денег в сотенные «отряды самообороны», «казачьи полки» и иные националистические формирования у себя дома. Такой ответ вразумит и воинство Билецкого, сидящее на многих финансовых потоках.