Путин рассказал, чем обернется недопуск России на Олимпиаду

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Сочи, 20 октября. Президент России Владимир Путин рассказал, чем обернется недопуск России на зимнюю Олимпиаду.

«Если кто-то думает, что таким образом они повлияют на ход предвыборной кампании весной следующего года, они глубоко заблуждаются. Эффект будет обратный ожидаемому, а олимпийскому движению будет нанесен серьезный ущерб», — заявил российский лидер на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

При этом Путин пояснил, что на Международный олимпийский комитет (МОК) в этом вопросе оказывается сильное давление с самых разных сторон — от рекламодателей, телевизионных каналов и спонсоров.

Российский президент резюмировал, что в такой ситуации у МОК остается всего два варианта — либо заставить нашу страну выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до Олимпиады.