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Путин рассказал, чем обернется недопуск России на Олимпиаду
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    Путин рассказал, чем обернется недопуск России на Олимпиаду

    10:00  20 Октября 2017
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    Путин рассказал, чем обернется недопуск России на Олимпиаду

    Сочи, 20 октября. Президент России Владимир Путин рассказал, чем обернется недопуск России на зимнюю Олимпиаду.

    «Если кто-то думает, что таким образом они повлияют на ход предвыборной кампании  весной следующего года, они глубоко заблуждаются. Эффект будет обратный ожидаемому, а олимпийскому движению будет нанесен серьезный ущерб», — заявил российский лидер на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    При этом Путин пояснил, что на Международный олимпийский комитет (МОК) в этом вопросе оказывается сильное давление с самых разных сторон — от рекламодателей, телевизионных каналов и спонсоров.

    Российский президент резюмировал, что в такой ситуации у МОК остается всего два варианта — либо заставить нашу страну выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до Олимпиады.

    Автор: Константин Терехов
    #владимир путин #мок #олимпиада-2018 #международный олимпийский комитет
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