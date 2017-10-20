ЦИК России назвала условия выдвижения на президентских выборах-2018

В Избранное

Москва, 20 октября. Центризбирком России разъяснил условия выдвижения на президентских выборах в 2018 году.

По данным ведомства, кандидаты при регистрации должны будут предоставить решение партийного съезда или зарегистрировать инициативную группу из 500 избирателей.

В пакет необходимых документов кандидата также войдут заявление о согласии баллотироваться и сведения о доходах.

Как рассказала секретарь ЦИК России Майя Гришина, кандидат должен принести определенный перечень документов. В него входят заявление о согласии баллотироваться и документы, подтверждающие биографические сведения о человеке.

Также на этом этапе нужно подтверждение сведений о доходах. Открывается счет для создания избирательного фонда.

При этом, как отметили в ЦИК, кандидат-самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тысяч подписей, на один регион должно приходиться не более 7,5 тысяч подписей из них.

Как пишет РИА Новости, Гришина напомнила, что кандидатом на пост главы государства может стать только гражданин РФ не младше 35 лет и не менее 10 лет проживающий на территории государства.