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Следователи проверяют аэропорт Нового Уренгоя после ЧП
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    Следователи проверяют аэропорт Нового Уренгоя после ЧП

    8:41  20 Октября 2017
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    Следователи проверяют аэропорт Нового Уренгоя после ЧП

    Новый Уренгой, 20 октября. Сегодня утром самолет «Boeing 737-800» при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нового Уренгоя. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

    По предварительным данным, воздушное судно прилетело из Москвы и при посадке съехало с взлетно-посадочной полосы. Внутри находилось 149 пассажиров и 6 человек экипажа. Погибших и пострадавших нет. Самолет никаких повреждений не получил.

    По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #boeing #аэропорт #новый уренгой
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