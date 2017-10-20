Следователи проверяют аэропорт Нового Уренгоя после ЧП

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Новый Уренгой, 20 октября. Сегодня утром самолет «Boeing 737-800» при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нового Уренгоя. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, воздушное судно прилетело из Москвы и при посадке съехало с взлетно-посадочной полосы. Внутри находилось 149 пассажиров и 6 человек экипажа. Погибших и пострадавших нет. Самолет никаких повреждений не получил.

По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.