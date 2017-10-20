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Общество
Внук Брежнева подал в суд за использование фото деда в рекламе авторучки
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Видеодайджест новостей 20 октября 2017 года
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    Видеодайджест новостей 20 октября 2017 года

    В России вступил в силу новый регламент ГИБДД. Посольство России в США ответило на резкое заявление постпреда при ООН Никки Хейли.
    10:57 20 Октября 2017
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    Остановят, где захотят

    Видеодайджест новостей 20 октября 2017 года

    В России вступил в силу новый регламент ГИБДД. Документ содержит технические поправки, а также ряд нововведений. Так, отныне инспекторы могут останавливать авто в любом месте. В то же время сотрудникам ГИБДД теперь запрещено устраивать «засады» — по новым правилам, их машина должна быть хорошо видна. Не менее важно: регламент обязывает сотрудников ДПС быть вежливыми с водителями. Любые высказывания, которые могут содержать оскорбления и дискриминацию по признакам пола, языка или гражданства, строго-настрого запрещены.
     

    Резкое заявление

    Видеодайджест новостей 20 октября 2017 года

    Посольство России в США ответило на резкое заявление постпреда при ООН Никки Хейли. Накануне Хейли сравнила якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в США с «военными действиями». «Неоднократно и на всех уровнях мы заявляли: Россия не вмешивается во внутренние дела США», — говорится в сообщении на сайте российского посольства. Российские дипломаты подчеркнули, что Москва готова к равноправным уважительным отношениям. Готов ли к нормальному диалогу Вашингтон, остается загадкой.
     

    «Добьем всех террористов»

    Видеодайджест новостей 20 октября 2017 года

    «В ближайшее время добьем всех террористов»: президент Владимир Путин пообещал, что Россия доведет до конца операцию по уничтожению боевиков в Сирии. Такое заявление глава государства сделал на полях дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. По данным центра по примирению сторон в Сирии, более миллиона сирийцев смогли вернуться в свои дома после начала антитеррористической операции. От боевиков ИГ1 (организация запрещена в РФ) освободили более 92 процентов территории страны.
     

    Киев, вставай!

    Видеодайджест новостей 20 октября 2017 года

    Новый Майдан в Киеве набирает обороты. Как передает корреспондент ФАН, количество активистов колеблется от нескольких сотен ночью до нескольких тысяч. На специальной сцене выступают лидеры протестного движения. Они призывают киевлян присоединяться к акции, скандируя лозунг «Киев, вставай!». Вечером в четверг несколько десятков активистов навестили администрацию президента Порошенко. Участники «Майдана Саакашвили» исполнили гимн Украины. И заодно оставили в здании администрации свой вариант законопроекта об антикоррупционном суде. Реакции Порошенко пока не последовало.
     

    Еще одна победа «Зенита»

    Видеодайджест новостей 20 октября 2017 года

    Подопечные Роберто Манчини обыграли «Русенборг» со счетом 3:1 в матче Лиги Европы. Норвежцев нокаутировал аргентинец Эмилиано Ригони — он оформил хет-трик. «Русенборг» ответил голом престижа за несколько минут до финального свистка. Интересно, что эффектную победу «Зениту» принесли в основном легионеры. В основном составе на игру вышло сразу восемь иностранцев и всего три игрока с российским паспортом.
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