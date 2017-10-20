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Последний автомобильный завод закрывается в Австралии
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    Последний автомобильный завод закрывается в Австралии

    8:33  20 Октября 2017  /обновлено: 8:44  20 Октября 2017
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    Последний автомобильный завод закрывается в Австралии

    Аделаида, 20 октября. Автомобильный концерн Holden закрывает в пятницу завод в Аделаиде.

    Это последнее из трех автопроизводств, которые были расположены на территории Австралии. Еще два бренда, проработавших в Австралии более 50 лет, уже закрыли заводы: Ford сделал это в конце прошлого года, Toyota - 3 октября.

    Как отмечает телекомпания ABC, закрытие завода Holden означает окончание эпохи австралийского автопрома, который в последние десятилетия продолжал существовать во многом благодаря государственной поддержке, а это порядка $35 млрд в период с 1997 по 2015 год.

    В 2017 году в связи с «рыночными изменениями потребительских вкусов» господдержка была прекращена. Как заявил премьер-министр страны Малколм Тернбулл, производители автомобилей заявляли, что «закрывают заводы не из-за недостаточного объема государственных субсидий, а из-за того, что австралийцы прекращают покупать седаны, сделанные в Австралии».

    В числе главных причин закрытия заводов представители автоконцернов называют существенное удорожание производства, высокий обменный курс австралийского доллара, фрагментарный рынок и возрастающую конкуренцию со стороны иностранных компаний, передает «Газета.ру».

    Премьер-министр Тернбулл отметил, что в данной ситуации хорошей новостью является тот факт, что в Австралии наблюдается общий рост уровня занятости.

    Автор: Юлия Кошкина
    #австралия #авто
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