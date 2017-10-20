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МО России: ВКС РФ, в отличие от США, не наносят удары по населенным пунктам в САР
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    МО России: ВКС РФ, в отличие от США, не наносят удары по населенным пунктам в САР

    8:27  20 Октября 2017  /обновлено: 9:17  20 Октября 2017
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    МО России: ВКС РФ, в отличие от США, не наносят удары по населенным пунктам в САР

    Москва, 20 октября. Действующая в Сирии авиация ВКС России, в отличие от США и коалиции, стеревших Ракку с лица земли, не наносит ударов по населенным пунктам.

    Об этом рассказали в министерстве обороны РФ.

    Также официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отметил: в госдепартаменте США впервые признали, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), связанные с «Джебхат ан-Нусрой»1 (запрещена в РФ), используют химическое оружие в Сирии.

    МО России: ВКС РФ, в отличие от США, не наносят удары по населенным пунктам в САР

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #минобороны #сирия #вкс рф
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