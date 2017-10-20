Латиноамериканским староверам предложили вернуться в Приморье

В Избранное

Владивосток, 20 октября. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко пригласил старообрядцев из Латинской Америки вернуться в регион. Об этом он сообщил в четверг на встрече со староверами, живущими в приморском поселке Дерсу.

На данный момент в Дерсу живут 72 человека. Тарасенко обещал оказать их родственникам, проживающим сейчас за рубежом, помощь при переезде.

Так, глава Приморья уже поручил соответствующему департаменту помочь староверам в продаже молока, которое они производят, и распорядился расширить территорию, предоставленную им в аренду. Руководству Пожарского района уже поручено найти земельные участки, которые могут быть переданы потенциальным переселенцам, сообщает администрация Приморского края.

В настоящий момент, по официальным данным, в распоряжении старообрядцев – пять земельных участков на 720 гектаров, восемь участков староверы получили как многодетная семья, а около 20 – в рамках программы «Дальневосточный гектар». Еще 180 гектаров согласовано предварительно.

Помощь переселенцам оказывается в рамках программы по переселению соотечественников из-за рубежа, которая действует с 2006 года. Помимо финансовой помощи «на месте», государство оплачивает переезд, перевоз багажа и компенсирует платежи, связанные с оформлением гражданства.