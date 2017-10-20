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Офис правящей партии обстрелян из автомата в Грузии
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    Офис правящей партии обстрелян из автомата в Грузии

    8:24  20 Октября 2017
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    Офис правящей партии обстрелян из автомата в Грузии

    Грузия, 20 октября. В селе Кизил-Аджло Марнеульского района неизвестные из автомата обстреляли офис правящей партии «Грузинская мечта».

    Как сообщает ТАСС, в результате инцидента пять человек получили ранения, среди которых — депутат органа местного самоуправления. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

    «Начато расследование обстоятельств происшедшего, ведутся оперативно-следственные мероприятия. Следствие работает над разными версиями причин происшедшего», — заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили.

    При этом глава МВД призвал «не политизировать этот факт и не давать случившемуся однозначную политическую подоплеку».

    Автор: Константин Терехов
    #обстрелы #грузия
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