Офис правящей партии обстрелян из автомата в Грузии

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Грузия, 20 октября. В селе Кизил-Аджло Марнеульского района неизвестные из автомата обстреляли офис правящей партии «Грузинская мечта».

Как сообщает ТАСС, в результате инцидента пять человек получили ранения, среди которых — депутат органа местного самоуправления. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

«Начато расследование обстоятельств происшедшего, ведутся оперативно-следственные мероприятия. Следствие работает над разными версиями причин происшедшего», — заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили.

При этом глава МВД призвал «не политизировать этот факт и не давать случившемуся однозначную политическую подоплеку».