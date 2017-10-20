Связанные с «Джебхат ан-Нусрой» террористы используют химоружие в Сирии — МО РФ

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Дамаск (Сирия), 20 октября. Государственный департамент впервые признал, что боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которые возглавляют террористы запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры», используют химическое оружие.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, который пояснил, почему внешнеполитическое ведомство США не рекомендует своим гражданам приезжать в Сирию, особенно — в Идлиб.

«В тексте, опубликованном на сайте Госдепа, подробно рассказывается, что в данной провинции, действует террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», связанная с «Джебхат ан-Нусрой»1, которая использует стрелковое и тяжелое вооружение, самодельные взрывные устройства и химическое оружие», — цитирует генерала-майора телеканал «Звезда».

Конашенков добавил, что это — первое официальное признание государственным департаментом использования террористами «Джебхат ан-Нусры» химического оружия в этой части Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.