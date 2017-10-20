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Связанные с «Джебхат ан-Нусрой» террористы используют химоружие в Сирии — МО РФ
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    Связанные с «Джебхат ан-Нусрой» террористы используют химоружие в Сирии — МО РФ

    8:22  20 Октября 2017  /обновлено: 8:35  20 Октября 2017
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    Связанные с «Джебхат ан-Нусрой» террористы используют химоружие в Сирии — МО РФ

    Дамаск (Сирия), 20 октября. Государственный департамент впервые признал, что боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которые возглавляют террористы запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры», используют химическое оружие.

    Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, который пояснил, почему внешнеполитическое ведомство США не рекомендует своим гражданам приезжать в Сирию, особенно — в Идлиб.

    «В тексте, опубликованном на сайте Госдепа, подробно рассказывается, что в данной провинции, действует террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», связанная с «Джебхат ан-Нусрой»1, которая использует стрелковое и тяжелое вооружение, самодельные взрывные устройства и химическое оружие», — цитирует генерала-майора телеканал «Звезда».

    Конашенков добавил, что это — первое официальное признание государственным департаментом  использования террористами «Джебхат ан-Нусры» химического оружия в этой части Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
    #сша #сирия #игорь конашенков #джебхат ан-нусра #химоружие #госдеп #мо рф #хайят тахрир аш-шам
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