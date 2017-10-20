В Lada Vesta поставят турбированный двигатель французского производства

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Москва, 20 октября. Lada Vesta оснастят новым 1,3-литровым турбированным двигателем от Renault.

Как рассказали в компании, помимо Lada Vesta, данный мотор планируют поставить в модели Renault Megane, Scenic и Captur.

Отмечается, что компания Renault выпустила турбированный мотор в начале 2017 года. Его мощность составляет 150 лошадиных сил.

Как пишут западные СМИ, агрегат уже прошел процесс адаптации под автомобиль АвтоВАЗа.

Напомним, как ранее писала Газета.ru, немецкие эксперты из ADAC поставили оценку седану Lada Vesta‍. В результате отечественный автомобиль набрал всего 3,4 балла. Экспертам, в частности, не понравилось качество сборки автомобиля, отделка салона, а также малое количество систем безопасности.