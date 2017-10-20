Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Петербуржец зарезал собутыльника и лег рядом спать
Общество
Кабмин РФ предложил увеличить размер штрафов в системе «Платон»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Кабмин РФ предложил увеличить размер штрафов в системе «Платон»

    8:05  20 Октября 2017
    82

    Кабмин РФ предложил увеличить размер штрафов в системе «Платон»

    Москва, 20 октября. В российском правительства выступили с инициативой увеличения размера штрафов в системе «Платон».

    Как сообщают Известия, предлагается увеличить санкции в отношении водителей фур за неоплату проезда по дорогам федерального значения с нынешних пяти тысяч рублей штрафа до 20 тысяч.

    Добавим, что в правительстве также предложили наделить систему «Платон» новой функцией  —  отслеживать передвижение мусоровозов, которые перевозят твердые коммунальные отходы.

    Автор: Константин Терехов
    #платон #штрафы #правительство рф
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

        6:59   20 Октября 2017
        1459
        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        20:12   19 Октября 2017
        194
        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        18:57   19 Октября 2017
        693
        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        17:01   19 Октября 2017
        173