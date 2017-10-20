Кабмин РФ предложил увеличить размер штрафов в системе «Платон»

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Москва, 20 октября. В российском правительства выступили с инициативой увеличения размера штрафов в системе «Платон».

Как сообщают Известия, предлагается увеличить санкции в отношении водителей фур за неоплату проезда по дорогам федерального значения с нынешних пяти тысяч рублей штрафа до 20 тысяч.

Добавим, что в правительстве также предложили наделить систему «Платон» новой функцией — отслеживать передвижение мусоровозов, которые перевозят твердые коммунальные отходы.