Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Обама раскритиковал нынешнюю политику США
Весь мир
Обама раскритиковал нынешнюю политику США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Обама раскритиковал нынешнюю политику США

    7:56  20 Октября 2017
    57

    Обама раскритиковал нынешнюю политику США

    Вашингтон, 19 октября. Бывший президент США Барак Обама раскритиковал нынешнюю политику государства, заявив, что она «заражает» общество.

    Такое заявление экс-президент США сделал в ходе выступления в штате Виргиния на митинге в поддержку кандидата-демократа на выборах губернатора, передает РИА Новости. Это его первое после окончания президентского срока выступление.

    «Никому не нравится то, что мы видим… вместо того, чтобы политика отражала наши ценности, политика заражает наши сообщества», — заявил 44-й президент США.

    Обама добавил, что власти «демонизируют тех, чье мнение отличается» для получения «кратковременной тактической выгоды». Кроме того, он подчеркнул, что управлять людьми, разделив их, невозможно.

    «Если ты выигрываешь кампанию, разделяя людей, у тебя не получится управлять ими после, ты не можешь объединить их», — сказал Обама.

    Выступление Обамы длилось полчаса и за это время он ни разу не назвал имени действующего президента, но очевидно апеллировал не только к губернаторской гонке в Виргинии, но прежде всего к Трампу, критикуя его политику в сфере иммиграции, КНДР, расовых трений в США и других злободневных проблем.

    Напомним, ранее сообщалось, что Барак Обама и его окружение предложили экс-губернатору Массачусетса Девалю Патрику стать кандидатом на президентских выборах в США в 2020 году.

     

    Автор: Юлия Кошкина
    #сша #обама #трамп #критика
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        20:12   19 Октября 2017
        182
        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        18:57   19 Октября 2017
        667
        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        17:01   19 Октября 2017
        162
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        5121