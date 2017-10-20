Обама раскритиковал нынешнюю политику США

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Вашингтон, 19 октября. Бывший президент США Барак Обама раскритиковал нынешнюю политику государства, заявив, что она «заражает» общество.

Такое заявление экс-президент США сделал в ходе выступления в штате Виргиния на митинге в поддержку кандидата-демократа на выборах губернатора, передает РИА Новости. Это его первое после окончания президентского срока выступление.

«Никому не нравится то, что мы видим… вместо того, чтобы политика отражала наши ценности, политика заражает наши сообщества», — заявил 44-й президент США.

Обама добавил, что власти «демонизируют тех, чье мнение отличается» для получения «кратковременной тактической выгоды». Кроме того, он подчеркнул, что управлять людьми, разделив их, невозможно.

«Если ты выигрываешь кампанию, разделяя людей, у тебя не получится управлять ими после, ты не можешь объединить их», — сказал Обама.

Выступление Обамы длилось полчаса и за это время он ни разу не назвал имени действующего президента, но очевидно апеллировал не только к губернаторской гонке в Виргинии, но прежде всего к Трампу, критикуя его политику в сфере иммиграции, КНДР, расовых трений в США и других злободневных проблем.

Напомним, ранее сообщалось, что Барак Обама и его окружение предложили экс-губернатору Массачусетса Девалю Патрику стать кандидатом на президентских выборах в США в 2020 году.