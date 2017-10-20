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«Любовь» прокладывает тоннель между «Лефортово» и «Авиамоторной» в московском метро
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    «Любовь» прокладывает тоннель между «Лефортово» и «Авиамоторной» в московском метро

    7:52  20 Октября 2017
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    «Любовь» прокладывает тоннель между «Лефортово» и «Авиамоторной» в московском метро

    Москва, 20 октября. Прокладка тоннеля между станциями московского метро «Лефортово» и «Авиамоторная» началась накануне. Шестиметровому проходческому щиту, ведущему работы, дали имя «Любовь».

    По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Марса Газизуллина, за полгода «Любовь» должна построить около 1,3 километра перегонного тоннеля, пишет «Вечерняя Москва».

    Работы будут вести на глубине 26 метров под нежилой застройкой и дорогой Лефортово. Специалисты готовятся столкнуться с непростыми геологическими и гидрологическими условиями: глиной, водонасыщенными грунтами и разрушенными обводненными известняками. Также «Любови» предстоит пересечь под землей железнодорожные пути Рязанского направления Московской железной дороги.

    Тоннель между Лефортово» и «Авиамоторной» прокладывается в рамках строительства Третьего пересадочного контура в московском метро, который позволит создать новые транспортно-пересадочные узлы.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #москва #метро #транспорт
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