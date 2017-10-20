В ЯНАО Boeing с 150 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

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Новый Уренгой, 20 октября. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на свои источники, пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Глобус» (входит в группу S7) прилетел в Новый Уренгой из Москвы.

Отмечается, что пилоты не смогли удержать борт в пределах полосы. Передней стойкой шасси он выкатился за пределы полосы на четыре метра. Все 150 пассажиров были эвакуированы, никто не пострадал.

В связи с происшествием аэропорт «Новый Уренгой» был закрыт на время.