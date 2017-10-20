Ургант спародировал предвыборный ролик Ксении Собчак

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Москва, 20 октября. Популярный российский шоумен и телеведущий Иван Ургант спародировал свою коллегу Ксению Собчак, заявившую о планах баллотироваться в президенты РФ.

Комический эпизод был показан в четверг в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. В ролике Ургант, одевшийся в стиле Собчак, в светлом парике и очках, заявляет, что желает баллотироваться в президенты и рассказывает, что его навело на эту идею.

Завершается ролик призывом голосовать за Стаса Пьеху, а себя Ургант назвал кандидатом «против всех, да не всех».

Ранее Газета.ру сообщала, что 18 октября Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента России. Свою фамилию в бюллетене она призвала ассоциировать с графой «против всех».