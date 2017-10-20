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Ургант спародировал предвыборный ролик Ксении Собчак
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    Ургант спародировал предвыборный ролик Ксении Собчак

    7:48  20 Октября 2017  /обновлено: 7:50  20 Октября 2017
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    Ургант спародировал предвыборный ролик Ксении Собчак

    Москва, 20 октября. Популярный российский шоумен и телеведущий Иван Ургант спародировал свою коллегу Ксению Собчак, заявившую о планах баллотироваться в президенты РФ.

    Комический эпизод был показан в четверг в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. В ролике Ургант, одевшийся в стиле Собчак, в светлом парике и очках, заявляет, что желает баллотироваться в президенты и рассказывает, что его навело на эту идею.

    Завершается ролик призывом голосовать за Стаса Пьеху, а себя Ургант назвал кандидатом «против всех, да не всех».

    Ранее Газета.ру сообщала, что 18 октября Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента России. Свою фамилию в бюллетене она призвала ассоциировать с графой «против всех».

    Автор: Ирина Новикова
    #ксения собчак #иван ургант #пародия
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