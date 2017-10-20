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Ученые рассказали, что станет причиной «ядерной зимы» на Земле
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    Ученые рассказали, что станет причиной «ядерной зимы» на Земле

    7:24  20 Октября 2017
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    Ученые рассказали, что станет причиной «ядерной зимы» на Земле

    Москва, 20 октября. Метеоритный дождь станет причиной «ядерной зимы» на Земле, заявили ученые.

    Как пишет «Инфореактор», метеориты разного диаметра постоянно падают на Землю. Западные ученые отметили, что большая часть космических тел сгорает в атмосфере, однако наиболее крупные долетают до поверхности планеты. По словам специалистов, такие метеориты могут нанести существенный ущерб, разрушив инфраструктуру и вызвав человеческие жертвы.

    Эксперты добавили, что при падении крупных метеоритов не исключено наступлении «ядерной зимы», так как воздух на Земле будет покрыт сажей и дымом. По мнению исследователей, метеориты также вызовут разрушение озонового слоя, обогатив атмосферу оксидами азота. За этим, по словам ученых, последуют холода и тьма.

    Ученые рассказали, что станет причиной «ядерной зимы» на Земле

    Автор: Алия Садыкова
    #ученые #метеорит
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