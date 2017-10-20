Ученые рассказали, что станет причиной «ядерной зимы» на Земле

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Москва, 20 октября. Метеоритный дождь станет причиной «ядерной зимы» на Земле, заявили ученые.

Как пишет «Инфореактор», метеориты разного диаметра постоянно падают на Землю. Западные ученые отметили, что большая часть космических тел сгорает в атмосфере, однако наиболее крупные долетают до поверхности планеты. По словам специалистов, такие метеориты могут нанести существенный ущерб, разрушив инфраструктуру и вызвав человеческие жертвы.

Эксперты добавили, что при падении крупных метеоритов не исключено наступлении «ядерной зимы», так как воздух на Земле будет покрыт сажей и дымом. По мнению исследователей, метеориты также вызовут разрушение озонового слоя, обогатив атмосферу оксидами азота. За этим, по словам ученых, последуют холода и тьма.