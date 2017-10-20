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Донбасс: ВСУ в течение суток 6 раз обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ в течение суток 6 раз обстреляли территорию ЛНР

    7:20  20 Октября 2017
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    Донбасс: ВСУ в течение суток 6 раз обстреляли территорию ЛНР

    Луганск (ЛНР), 20 октября. Киевские силовики в течение последних суток открывали огонь по территории Луганской народной республики шесть раз.

    Как сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, обстрелы ВСУ вели с направлений Крымское, Новозвановка, Лобочево, Старый Айдар и Луганское. Дважды был обстрелян Калиново, по одному разу — Пришиб, Крутая Гора, Раевка и Калиновка.

    Огонь по территории Луганской народной республики велся из стрелкового оружия и вооружения БМП, минометов 120 и 82 мм, гранатометов АГС, РПГ и ГП-25. Раненых и погибших среди личного состава и гражданских нет.

    Автор: Константин Терехов
    #всу #донбасс #лнр #обстрелы #луганск
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