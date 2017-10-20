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Жителю Благовещенска дали условный срок за кражу панамы у ребенка
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    Жителю Благовещенска дали условный срок за кражу панамы у ребенка

    7:18  20 Октября 2017
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    Жителю Благовещенска дали условный срок за кражу панамы у ребенка

    Благовещенск, 20 октября. Благовещенский городской суд приговорил местного жителя, похитившего панаму у ребенка на улице, к двум годам условного срока.

    «В силу статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

    Сообщается, что суд учел полное признание подсудимым вины, раскаяние, явку с повинной и то, что он вернул похищенную панаму владельцу. На просьбы ребенка вернуть головной убор мужчина ответил, что побьет его.

    В материалах дела также отмечается, что стоимость панамы составляет одну тысячу рублей.

    Автор: Ирина Новикова
    #кража #благовещенск #условный срок
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