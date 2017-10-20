Жителю Благовещенска дали условный срок за кражу панамы у ребенка

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Благовещенск, 20 октября. Благовещенский городской суд приговорил местного жителя, похитившего панаму у ребенка на улице, к двум годам условного срока.

«В силу статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Сообщается, что суд учел полное признание подсудимым вины, раскаяние, явку с повинной и то, что он вернул похищенную панаму владельцу. На просьбы ребенка вернуть головной убор мужчина ответил, что побьет его.

В материалах дела также отмечается, что стоимость панамы составляет одну тысячу рублей.