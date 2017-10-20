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Медведь забрел на рынок на Камчатке
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    Медведь забрел на рынок на Камчатке

    7:24  20 Октября 2017
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    Медведь забрел на рынок на Камчатке

    Петропавловск-Камчатский, 20 октября. В камчатском городе Елизово медведь забрел на один из рынков. Поймать хищника не успели.

    По словам сотрудников регионального МВД, полиция и охотоведы выехали на место сразу после того, как получили сообщение. Однако застать медведя на месте им не удалось, сообщают РИА Новости.

    «Судя по видеозаписи, это был обычный бурый медведь среднего размера», — прокомментировал случившееся начальник отдела госохотнадзора агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края Владимир Гордиенко.

    По его словам, хищник мог забежать на городской рынок случайно, испугавшись проезжающих по дороге машин.

    Инцидент произошел в 7 утра в пятницу. Видео с камер наблюдения, заснявших произошедшее, активно распространяется в сети. Местных предупреждают, что медведь все еще может находится неподалеку от Елизово и просят быть осторожнее.

    Медведи выходят к людям на Камчатке регулярно. Так, в начале октября жителей Петропавловска-Камчатского предупреждали о том, что хищник бродит по улицам города в микрорайоне Кирпичики.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #медведь #камчатка #рынок
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