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Ученые нашли лучшее место для строительства базы на Луне
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    Ученые нашли лучшее место для строительства базы на Луне

    6:59  20 Октября 2017
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    Ученые нашли лучшее место для строительства базы на Луне

    Москва, 20 октября. Ученые назвали лучшее место для строительства базы на Луне. Как пишут западные СМИ, специалисты предложили использовать для строительства на Луне лавовые трубки. По мнению экспертов, будущие жители базы так будут себя чувствовать комфортно. Отмечается, что проблемы связаны с отсутствием на космическом теле магнитного притяжения и атмосферы.

    Как рассказали ученые, лавовые трубки представляют собой вулканические куполы, глубина которых достигает 50 метров. В основном они расположены по периметру Океана Бурь.

    Как пишет «Инфореактор», по данным специалистов, в этом месте также есть акустическая аномалия, которая отличается от данных, полученных на других районах Луны. 

    Ученые нашли лучшее место для строительства базы на Луне

    Автор: Алия Садыкова
    #ученые #луна
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