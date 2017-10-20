Сенат Конгресса США утвердил проект бюджета на 2018 год

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Вашингтон, 20 октября. Верхняя палата американского парламента утвердила проект бюджета США на 2018 год.

Как сообщает RT, за принятие документа высказались 51 парламентариев, против – 41. Таким образом размер проект федерального бюджета на 2018-й финансовый год составил примерно 4 трлн долларов.

Специалисты и эксперты отмечают, что принятие бюджета в таком виде позволит президенту Трампу начать проводить налоговую реформу, направленную на снижение нагрузки — как в отношении частных лиц, так и компаний.