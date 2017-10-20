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Сенат Конгресса США утвердил проект бюджета на 2018 год
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    Сенат Конгресса США утвердил проект бюджета на 2018 год

    6:46  20 Октября 2017
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    Сенат Конгресса США утвердил проект бюджета на 2018 год

    Вашингтон, 20 октября. Верхняя палата американского парламента утвердила проект бюджета США на 2018 год.

    Как сообщает RT, за принятие документа высказались 51 парламентариев, против – 41. Таким образом размер проект федерального бюджета на 2018-й финансовый год составил примерно 4 трлн долларов.

    Специалисты и эксперты отмечают, что принятие бюджета в таком виде позволит президенту Трампу начать проводить налоговую реформу, направленную на снижение нагрузки — как в отношении частных лиц, так и компаний. 

    Автор: Константин Терехов
    #дональд трамп #сша #сенат #бюджет сша
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