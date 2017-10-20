Телеканал RT в положенный срок не зарегистрировался в качестве иноагента в США

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Вашингтон, 20 октября. Российский телеканал Russia Today еще не зарегистрировался в США в качестве иностранного агента.

Сообщается, что, согласно размещенным в открытом доступе документам Министерства юстиции США, канал не прошел регистрацию в установленный срок.

По словам директора службы внешних связей RT Анны Белкиной, команда юристов телеканала делает все возможное, чтобы избежать регистрации, сообщает Газета.ру.

Ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что в США потребовали от телеканала признания себя иностранным агентом до 17 октября.