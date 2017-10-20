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Twitter намерен повысить безопасность пользователей
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    Twitter намерен повысить безопасность пользователей

    6:39  20 Октября 2017
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    Twitter намерен повысить безопасность пользователей

    Вашингтон, 20 октября. Компания Twitter опубликовала календарь планируемых обновлений сервиса, направленных на повышение безопасности в социальной сети.

    Как рассказали в корпорации, в октябре компания введет новые правила. Они будут направлены на защиту лиц, изображенных на фотографиях в обнаженном виде.

    Также Twitter предоставит право пользователям с закрытыми аккаунтами запросить пересмотр этого решения.

    Отмечается, что отныне понятие «несогласованное изображения обнаженного тела» расширяется в интересах пострадавших. В этот контент включат те фотографии, когда пострадавший не знает, что его снимают. К примеру, фотографии девушек или женщин с задранной вверх юбкой или изображения или полученные со скрытой веб-камеры.

    Автор: Алия Садыкова
    #twitter
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