Twitter намерен повысить безопасность пользователей

В Избранное

Вашингтон, 20 октября. Компания Twitter опубликовала календарь планируемых обновлений сервиса, направленных на повышение безопасности в социальной сети.

Как рассказали в корпорации, в октябре компания введет новые правила. Они будут направлены на защиту лиц, изображенных на фотографиях в обнаженном виде.

Также Twitter предоставит право пользователям с закрытыми аккаунтами запросить пересмотр этого решения.

Отмечается, что отныне понятие «несогласованное изображения обнаженного тела» расширяется в интересах пострадавших. В этот контент включат те фотографии, когда пострадавший не знает, что его снимают. К примеру, фотографии девушек или женщин с задранной вверх юбкой или изображения или полученные со скрытой веб-камеры.