Мобильные операторы удалят анонимных абонентов из баз данных

В Избранное

Москва, 20 октября. Операторы сотовой связи получат возможность удалить из своих баз анонимных абонентов.

Как сообщают Известия, для этого мобильные операторы будут иметь доступ к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг, а также к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

После этого, для того чтобы идентифицировать того или иного пользователя достаточно будет подать соответствующую заявку в федеральное министерство связи и массовых коммуникаций.

«После подключения к ЕСИА и СМЭВ операторы смогут выполнить требования закона и оперативно очистить базы абонентов от анонимных пользователей», — пояснил изданию замдиректора департамента регулирования радиочастот и сетей связи министерства Михаил Быковский.

Добавим, что в России насчитывается порядка 250 миллионов активных SIM-карт. Такие данные предоставила аналитическая компания Telecom Daily.

