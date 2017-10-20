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Мобильные операторы удалят анонимных абонентов из баз данных
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    Мобильные операторы удалят анонимных абонентов из баз данных

    6:37  20 Октября 2017
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    Мобильные операторы удалят анонимных абонентов из баз данных

    Москва, 20 октября. Операторы сотовой связи получат возможность удалить из своих баз анонимных абонентов.

    Как сообщают Известия, для этого мобильные операторы будут иметь доступ к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг, а также к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

    После этого, для того чтобы идентифицировать того или иного пользователя достаточно будет подать соответствующую заявку в федеральное министерство связи и массовых коммуникаций.

    «После подключения к ЕСИА и СМЭВ операторы смогут выполнить требования закона и оперативно очистить базы абонентов от анонимных пользователей», — пояснил изданию замдиректора департамента регулирования радиочастот и сетей связи министерства Михаил Быковский.

    Добавим, что в России насчитывается порядка 250 миллионов активных SIM-карт. Такие данные предоставила аналитическая компания Telecom Daily.
     

    Автор: Константин Терехов
    #россия #операторы связи #сим-карта
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