Это не Меланья: пользователи соцсетей заподозрили Трампа в подмене супруги

В Избранное

Вашингтон, 20 октября. В социальных сетях с огромной скоростью распространяется слух о том, что Дональда Трампа в поездках по стране сопровождает двойник его супруги Меланьи.

Как информируют Дни.ру, первым «тревогу забил» в Twitter пользователь Joe Vargas, который выложил видео недавнего телеобращения президента США, заявив, что стоящая рядом с Трампом женщина не Меланья.

«Это не Меланья. Я не могу себе представить, что они зашли так далеко и хотят, чтобы мы поверили в то, что именно ее показывают по ТВ. Интересно, где еще скрывается ложь», — написал мужчина.

Подписчики Joe Vargas не слишком поверили ему, и началась полемика – жена или двойник находится рядом с хозяином Белого дома на выложенном в Интернет видеоролике.

Однако «разоблачитель» остался при своем мнении и продолжал настаивать на правоте своих слов, выложив два фото, на котором, по его мнению, настоящая Меланья Трамп и ее двойник.

Пользователи, которые поддерживали Joe Vargas, обратили внимание, что форма носа у «ненастоящей» Меланьи немного другая. Смутили их также большие очки и молчание женщины.