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Власти Японии опровергли сообщения об отречении императора в марте 2019 года
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    Власти Японии опровергли сообщения об отречении императора в марте 2019 года

    6:40  20 Октября 2017
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    Власти Японии опровергли сообщения об отречении императора в марте 2019 года

    Токио, 20 октября. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга официально опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что император страны Акихито отречется от престола в конце марта 2019 года.

    «Заинтересованные ведомства продолжают изучение этого вопроса. Мы приложим все силы к тому, чтобы отречение прошло гладко и без задержек»», — добавил Суга.Власти Японии опровергли сообщения об отречении императора в марте 2019 года

    Ранее Газета.ру сообщала, что летом в Японии был принят закон, впервые за 200 лет разрешивший императору отречься от престола. Официальная дата отречения не называлась, но по предварительной информации это может произойти в конце 2018 года.

    Автор: Ирина Новикова
    #япония #император акихито #отречение
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