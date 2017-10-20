Инспекторы ГИБДД перестанут выдавать справки о ДТП

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Москва, 20 октября. Инспекторы ГИБДД больше не будут выдавать справки о дорожно-транспортных происшествиях.

Согласно вступившему в силу новому регламенту, всю необходимую для страховых компаний информацию об аварии инспектор будет вписывать в составляемый на месте протокол.

В материале газеты «Коммерсант» говорится, что данные о ДТП будут вноситься в копию постановления по делу об административном правонарушении или в копию протокола, которые выдаются пострадавшему сразу после аварии.

Отмечается, что если виновник аварии скроется с места происшествия, то случившимся будет заниматься группа разбора, после чего полиция выдаст необходимые документы.