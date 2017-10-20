Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Это не Меланья: пользователи соцсетей заподозрили Трампа в подмене супруги
Общество
Инспекторы ГИБДД перестанут выдавать справки о ДТП
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Инспекторы ГИБДД перестанут выдавать справки о ДТП

    6:20  20 Октября 2017
    33

    Инспекторы ГИБДД перестанут выдавать справки о ДТП

    Москва, 20 октября. Инспекторы ГИБДД больше не будут выдавать справки о дорожно-транспортных происшествиях.

    Согласно вступившему в силу новому регламенту, всю необходимую для страховых компаний информацию об аварии инспектор будет вписывать в составляемый на месте протокол.

    В материале газеты «Коммерсант» говорится, что данные о ДТП будут вноситься в копию постановления по делу об административном правонарушении или в копию протокола, которые выдаются пострадавшему сразу после аварии.

    Отмечается, что если виновник аварии скроется с места происшествия, то случившимся будет заниматься группа разбора, после чего полиция выдаст необходимые документы.

    Автор: Ирина Новикова
    #дтп #протокол #справка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        Пушков: Путин напомнил, что геополитическое насилие разрушает мировой порядок

        20:12   19 Октября 2017
        155
        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        Путин: Террористов в Сирии в ближайшее время добьем

        18:57   19 Октября 2017
        638
        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        Путин: Сложные узлы нужно не разрубать, а распутывать

        17:01   19 Октября 2017
        148
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        4886