Причиной смерти туриста во Флоренции стал упавший осколок с базилики Санта-Кроче

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Флоренция, 20 октября. Отвалившийся от базилики Санта-Кроче каменный элемент стал причиной смерти испанского туриста.

Как сообщают Известия, осколок упал с высоты 20 метров и угодил в голову 52-летнему мужчине. Прибывшие на место происшествия врачи пытались спасти жизнь туристу, но их усилия были тщетны.

При этом инженеры, которые следят за сохранностью храма, заявили, что здание, а также его конструкции находятся в нормальном состоянии, поэтому не могли представлять опасности.

