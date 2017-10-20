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Причиной смерти туриста во Флоренции стал упавший осколок с базилики Санта-Кроче
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    Причиной смерти туриста во Флоренции стал упавший осколок с базилики Санта-Кроче

    6:00  20 Октября 2017
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    Причиной смерти туриста во Флоренции стал упавший осколок с базилики Санта-Кроче

    Флоренция, 20 октября. Отвалившийся от базилики Санта-Кроче каменный элемент стал причиной смерти испанского туриста.

    Как сообщают Известия, осколок упал с высоты 20 метров и угодил в голову 52-летнему мужчине. Прибывшие на место происшествия врачи пытались спасти жизнь туристу, но их усилия были тщетны.

    При этом инженеры, которые следят за сохранностью храма, заявили, что здание, а также его конструкции находятся в нормальном состоянии, поэтому не могли представлять опасности.
     

    Автор: Константин Терехов
    #несчастный случай #санта-кроче #флоренция
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