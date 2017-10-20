Тарантино признался, что знал о том, что Вайнштейн пристает к женщинам

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Лос-Анджелес, 20 октября. Голливудский режиссер Квентин Тарантино попросил прощения за то, что он долгие годы знал о том, что продюсер Харви Вайнштейн пристает к женщинам и молчал об этом.

«Я знал достаточно, чтобы сделать больше, чем сделал», — сказал Тарантино, отметив, что о некоторых случаях он знал не из вторых рук.

Он заявил, что ему очень жаль в связи с тем, что он не взял на себя ответственность за знания о поведении продюсера, при этом добавив, что все его слова сейчас звучат, как оправдание, сообщает Ура.ру.

«Если бы я сделал то, что был должен, мне бы не пришлось с ним работать», — подчеркнул режиссер.