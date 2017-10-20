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Тарантино признался, что знал о том, что Вайнштейн пристает к женщинам
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    Тарантино признался, что знал о том, что Вайнштейн пристает к женщинам

    6:00  20 Октября 2017  /обновлено: 6:01  20 Октября 2017
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    Тарантино признался, что знал о том, что Вайнштейн пристает к женщинам

    Лос-Анджелес, 20 октября. Голливудский режиссер Квентин Тарантино попросил прощения за то, что он долгие годы знал о том, что продюсер Харви Вайнштейн пристает к женщинам и молчал об этом.

    «Я знал достаточно, чтобы сделать больше, чем сделал», — сказал Тарантино, отметив, что о некоторых случаях он знал не из вторых рук.

    Он заявил, что ему очень жаль в связи с тем, что он не взял на себя ответственность за знания о поведении продюсера, при этом добавив, что все его слова сейчас звучат, как оправдание, сообщает Ура.ру.Тарантино признался, что знал о том, что Вайнштейн пристает к женщинам

    «Если бы я сделал то, что был должен, мне бы не пришлось с ним работать», — подчеркнул режиссер.

    Автор: Ирина Новикова
    #домогательства #харви вайнштейн #квентин тарантино
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