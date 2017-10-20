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Самый роскошный в мире электрокар планирует выпустить Rolls-Royce
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    Самый роскошный в мире электрокар планирует выпустить Rolls-Royce

    5:49  20 Октября 2017
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    Самый роскошный в мире электрокар планирует выпустить Rolls-Royce

    Москва, 20 октября. Самый роскошный на планете электрический автомобиль планируют выпустить в компании Rolls-Royce.

    Как сообщают специализированные СМИ, электрокар будет сконструирован на базе нового поколения модели Phantom. Как сообщили топ-менеджеры британского автогиганта, автомобиль должен стать самым роскошным в своем роде.

    Какие-то технические детали будущего электрического автомобиля в Rolls-Royce не раскрывают. Однако известно, что заряжать машину можно будет от обыкновенной розетки.

    Автор: Констанит Терехов
    #rolls-royce #phantom
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