Самый роскошный в мире электрокар планирует выпустить Rolls-Royce

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Москва, 20 октября. Самый роскошный на планете электрический автомобиль планируют выпустить в компании Rolls-Royce.

Как сообщают специализированные СМИ, электрокар будет сконструирован на базе нового поколения модели Phantom. Как сообщили топ-менеджеры британского автогиганта, автомобиль должен стать самым роскошным в своем роде.

Какие-то технические детали будущего электрического автомобиля в Rolls-Royce не раскрывают. Однако известно, что заряжать машину можно будет от обыкновенной розетки.