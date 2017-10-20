Полиция Лос-Анджелеса начала расследование дела в отношении Вайнштейна

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Лос-Анджелес, 20 октября. Полиция Лос-Анджелеса начала расследование дела в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Как сообщают Известия, кинодеятеля могут обвинить еще в одном факте сексуального домогательства и изнасилования. На этот раз правоохранители получили заявление от 38-летней актрисы из Италии.

Стало известно, что накануне женщина рассказала полицейским, что подверглась насильственным действиям сексуального характера со стороны Вайнштейна в одной из гостиниц в 2013 году.

Напомним, что всего же американского продюсера в домогательствах обвиняют около 40 женщин. В связи со скандалом продюсер был вынужден оставить пост руководителя своей же компании.