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Украина
Неонацисты в Одессе угрозами «помогли» декоммунизировать кинотеатр «Москва»
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    Неонацисты в Одессе угрозами «помогли» декоммунизировать кинотеатр «Москва»

    5:44  20 Октября 2017
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    Неонацисты в Одессе угрозами «помогли» декоммунизировать кинотеатр «Москва»

    Одесса, 20 октября. Владелец одесского кинотеатра «Москва» Артем Вознюк рассказал, что со здания пришлось снять вывеску с названием после угроз националистов

    «Заявились двое в камуфляже и мягко предложили во избежание больших проблем снять вывеску до 20 октября, а то столько всего вокруг горит», — сказал он.

    Вместе с тем, в полиции Одессы заявили, что к ним не поступало сообщений о получаемых угрозах.

    В свою очередь, личности причастных к инциденту стали известны от руководителя местных радикалов Марка Гордиенко. Это член «Совета общественной безопасности» Юрий Козариз и заместитель командира 8-го отдельного батальона украинской добровольческой армии «Аратта» Владимир Галаган.

    При этом, сам Козариз отрицает, что угрожал сотрудникам кинотеатра поджогом. По его словам, они вежливо попросили снять вывеску.

    Автор: Ирина Новикова
    #одесса #кинотеатр #неонацисты
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