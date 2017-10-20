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Депутат Рады назвал одну из главных проблем Украины
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    Депутат Рады назвал одну из главных проблем Украины

    5:16  20 Октября 2017
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    Депутат Рады назвал одну из главных проблем Украины

    Киев, 20 октября. По мнению депутата Верховной рады Мустафы Найема, отсутствие историй успеха — одна их главных проблем Украины.

    «Одна из глубинных проблем нашей страны и нашего менталитета — отсутствие историй успеха. У нас даже мифа об успехе нет… Мы точно знаем, как мы боролись, как мы умирали, как нас угнетали, но у нас нет историй успеха», — заявили народный депутат.

    По мнению парламентария, для того, чтобы «стать человеком будущего», надо избавиться от чувства неполноценности и верить в себя, в свои силы и в свои возможности. И только это может привести к успеху.

    «Мы уверены, что у нас не получится еще до того, как мы начали. Более того, мы уверены, что не получится у всех остальных. И когда у кого-то что-то начинает получаться, мы думаем: а кто ему помогает, кто его лоббирует, где он взял фору?», — продолжил нардеп.

    Как сообщает «Новое время» в проекте «Диалоги о будущем», будущее, по мнению депутата Верховной рады Мустафы Найема, за теми людьми, «которые берут на себя лидерство».

    Автор: Константин Терехов
    #киев #украина #мустафа найем
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