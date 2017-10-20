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Технологии
Стало известно, когда в России появятся первые электрические конвертопланы
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    Стало известно, когда в России появятся первые электрические конвертопланы

    5:03  20 Октября 2017
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    Стало известно, когда в России появятся первые электрические конвертопланы

    Москва, 20 октября. О создании первого в России прототипа электрических конвертопланов массой 1,5 тонны рассказали в холдинге «Вертолеты России».

    Как сообщает RT, образец летательного аппарата типа VRT30, разрабатывать который будут в конструкторском бюро «ВР-Технологии», может быть представлен уже через два года.

    «Сегодня мы совместно с нашими партнерами из компании «СуперОкс» разрабатываем новую летающую лабораторию конвертоплана, в бортовой кабельной сети которой будут использованы технологии высокотемпературной сверхпроводимости», — заявил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

    К слову, использование подобных технологий положительно скажется на весогабаритных и летных характеристиках прототипа. Аппарат сможет развивать высокую скорость и подниматься в воздух без разгона по ВПП.

    Добавим, что макет будущего аппарата был представлен на авиакосмическом салоне «МАКС-2017», который прошел в июле 2017 года.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #макс-2017 #конвертоплан
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