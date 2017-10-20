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США сняли намордники со своих псов — украинский политик о ситуации в Киеве
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    США сняли намордники со своих псов — украинский политик о ситуации в Киеве

    13:05  20 Октября 2017
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    США сняли намордники со своих псов — украинский политик о ситуации в Киеве

    Москва, 20 октября. К нынешней ситуации на Украине, в частности, акции протеста у Верховной рады, причастны Соединенные Штаты Америки, которые задумали стравить двух своих протеже — президента Петра Порошенко и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

    Такое мнение выразил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» украинский политик, лидер политической партии «Союз левых сил» Василий Волга. 

    Украинский политик отмечает: то, что сейчас происходит в стране, и анекдотично, и в то же время очень печально. 

    «Этот круг майданов, он, увы, доводит Украину до ручки», — констатирует Волга. 

    Кроме того, политик считает, что проходящие в последнее время протестные акции «не имеют отношения к судьбе Украины». 

    В последние 3,5-4 года на Украине наблюдаются тенденции центробежного характера и ни одной центростремительной, направленной на консолидацию, уверен политик. 

    Волга обращает внимание на то, что «и Порошенко, он же животное американское, <…> из зоопарка американского», да и Саакашвили — «уж куда больше, некуда [клейма] ставить». И вот теперь они «сходятся лбами». 

    «Когда американцы сняли намордники со своих псов и забрали поводки, мне хочется верить в то, что Америка реально уходит с Украины… Пускай таким болезненным способом это произойдет, они вцепятся друг другу в глотки, и кто-то уже загрызет в конце концов другого», — выразил надежду Волга. 

    После этого, по мнению украинского политика, Россия сможет вернуться в украинскую политику, а на Украине «в конце концов восторжествует здравый смысл». 

    Автор: Владимир Багров
    #украина #порошенко #саакашвили #рада #майдан
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