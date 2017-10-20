Посол Ирана в РФ рассказал о стратегии Тегерана и Москвы по борьбе с терроризмом

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Москва, 20 октября. Совместная стратегия Тегерана и Москвы по борьбе с терроризмом свободна от двойных стандартов, чем отличается от аналогичной программы западных стран, считает посол Ирана в России Мехди Санаи.

По словам дипломата, российско-иранская стратегия сводится к непосредственной борьбе против террористов всех мастей в нашем регионе.

«Я говорю об этом, потому что стратегия западных стран в отношении Ближнего Востока была в корне неверна», — сказал Санаи, отметив, что ее последствия видны в Ираке, Сирии и Ливии.

Также он подчеркнул правильность избранной Россией и Ираном стратегии совместной борьбы и добавил, что сотрудничество продолжится и в будущем, говорится в материале RT на русском.