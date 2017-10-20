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Посол Ирана в РФ рассказал о стратегии Тегерана и Москвы по борьбе с терроризмом
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    Посол Ирана в РФ рассказал о стратегии Тегерана и Москвы по борьбе с терроризмом

    5:17  20 Октября 2017
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    Посол Ирана в РФ рассказал о стратегии Тегерана и Москвы по борьбе с терроризмом

    Москва, 20 октября. Совместная стратегия Тегерана и Москвы по борьбе с терроризмом свободна от двойных стандартов, чем отличается от аналогичной программы западных стран, считает посол Ирана в России Мехди Санаи.

    По словам дипломата, российско-иранская стратегия сводится к непосредственной борьбе против террористов всех мастей в нашем регионе.

    «Я говорю об этом, потому что стратегия западных стран в отношении Ближнего Востока была в корне неверна», — сказал Санаи, отметив, что ее последствия видны в Ираке, Сирии и Ливии.

    Также он подчеркнул правильность избранной Россией и Ираном стратегии совместной борьбы и добавил, что сотрудничество продолжится и в будущем, говорится в материале RT на русском.

    Автор: Ирина Новикова
    #иран #мехди санаи #борьба с терроризмом
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