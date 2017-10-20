О возможном обострении ситуации в Каталонии предупредил россиян МИД

В Избранное

Москва, 20 октября. Во внешнеполитическом ведомстве России предупредили граждан о возможном обострении ситуации в Каталонии.

Как передают Известия, сообщение об этом появилось в аккунте в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра МИД. «Возможны массовые шествия и столкновения», — уточняется в сообщении.

Как напоминает Газета.ru, 1 октября 90% граждан региона в ходе прошедшего референдума, не санкционированного Мадридом, проголосовали за отделение от Испании.

А накануне истек срок, данный испанскими властями главе женералитата Карлесу Пучдемо, для того, чтобы дать тот дал ответ на вопрос «провозглашена ли независимость автономии».