О возможном обострении ситуации в Каталонии предупредил россиян МИД
Москва, 20 октября. Во внешнеполитическом ведомстве России предупредили граждан о возможном обострении ситуации в Каталонии.
Как передают Известия, сообщение об этом появилось в аккунте в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра МИД. «Возможны массовые шествия и столкновения», — уточняется в сообщении.
Как напоминает Газета.ru, 1 октября 90% граждан региона в ходе прошедшего референдума, не санкционированного Мадридом, проголосовали за отделение от Испании.
А накануне истек срок, данный испанскими властями главе женералитата Карлесу Пучдемо, для того, чтобы дать тот дал ответ на вопрос «провозглашена ли независимость автономии».
#Испания – не исключено серьезное обострение обстановки в Каталонии с 19.10; возможны массовые шествия и столкновения pic.twitter.com/vpCLWe5vzX— МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) October 19, 2017