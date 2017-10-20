Сечин считает, что слухи о «смерти» нефти сильно преувеличены

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Верона, 20 октября. Президент российской компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что слухи о «Смерти» нефти являются сильно преувеличенными.

В заявлении в рамках ходе X Евразийского экономического форума в Вероне Сечин отметил, что нефть останется ключевым энергоресурсом в ближайшие 20–30 лет.

«Нефть останется основой мировой топливной энергетики и на перспективу 20–30 лет и дольше», — цитирует Сечина газета «Известия».

Также он подчеркнул, что многие современные технологии, такие как электрокары и ветряные электростанции, оказывают гораздо более негативное влияние на экологию, чем считается.

Например, на сегодняшний день не полностью решены вопросы безопасного производства и утилизации компонентов электродвигателей и аккумуляторов.