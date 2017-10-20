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Сечин считает, что слухи о «смерти» нефти сильно преувеличены
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    Сечин считает, что слухи о «смерти» нефти сильно преувеличены

    4:54  20 Октября 2017
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    Сечин считает, что слухи о «смерти» нефти сильно преувеличены

    Верона, 20 октября. Президент российской компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что слухи о «Смерти» нефти являются сильно преувеличенными.

    В заявлении в рамках ходе X Евразийского экономического форума в Вероне Сечин отметил, что нефть останется ключевым энергоресурсом в ближайшие 20–30 лет.

    «Нефть останется основой мировой топливной энергетики и на перспективу 20–30 лет и дольше», — цитирует Сечина газета «Известия».

    Также он подчеркнул, что многие современные технологии, такие как электрокары и ветряные электростанции, оказывают гораздо более негативное влияние на экологию, чем считается.Сечин считает, что слухи о «смерти» нефти сильно преувеличены

    Например, на сегодняшний день не полностью решены вопросы безопасного производства и утилизации компонентов электродвигателей и аккумуляторов.

    Автор: Ирина Новикова
    #нефть #игорь сечин #роснефть
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